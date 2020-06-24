中国核酸检测累计已接近1亿人份

中国官方今天透露，截至6月22日，中国医疗卫生机构进行核酸检测的累计数据，已达到了9041万人份。按中国14亿人口估算，中国的检测量比例已达其人口近7%。

综合中国央视、新华社等报道，中国国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红在记者会上，除了披露上述消息，也称中国医疗卫生机构的核酸检测能力，已从3月初的每天检测126万人份的能力，提高到了目前每天检测378万人份的能力，检测幅度提升了200%。

此外，她也提到中国12个省份的核酸检测队伍近期前往北京支援，并在短时间内迅速提高当地的核酸检测能力。从6月12日开始至22日，北京市在这短短10天内，已累计对234万2000人进行核酸检测。

其中必须接受核酸检测的人员，包括曾去过新发地批发市场或与其相关人员有过接触的人，各类农贸市场、餐饮、食堂、外卖、快递、物流等人员；中高风险街乡、医务人员、防疫一线人员和交通、商超、银行等服务领域人员。

对于大批民众可能在来临端午节假期出游，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华在会上表示，由于境外疫情居高不下，输入风险持续存在，因此建议民众非必要少外出。同时，出行前了解目的地疫情防控情况，以及取消前往高风险地区出行计划。

中国文化和旅游部市场管理司司长刘克智也说，端午假期将继续控制景区流量，游客接待量按不超过最大承载量30%执行。除老人、儿童等特殊群体外，当局将控制现场领票售票数量，以及严防人员瞬时聚集等。

有分析称，中国今年的端午节假期出游人数，仅是去年同期的六成。不过人数还是会超过清明假期。据测算，去年的端午节假期，中国国内旅游接待总人数达9597万零8万人次，

