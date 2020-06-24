香港线上支付习惯转变 料2023年电子商务市场价值逾250亿美元

全球领先的支付服务提供商Worldpay周三称，香港线上支付习惯正在转变，银行转帐和电子钱包持续上升，预计至2023年香港的电子商务市场价值将超过250亿美元，增长40%。

据路透社报道，Worldpay最新发布的2020年全球支付报告显示，香港人普遍使用信用卡购物，其中40%和45%分别为网路购物和店内消费。相反，大陆人使用电子钱包付费的习惯非常普及，其中71%和48%分别为网购和店内消费。

调查报告发现港人的线上支付习惯正在转变。银行转账（以12%复合年增长率增长）和电子钱包（以11%复合年增长率增长）持续上升，至2023年，将会占整体网购48%。同时，预付方式，扣帐卡和货到付款将被本地消费者逐渐淘汰，分别以27%，14%和13%的复合年增长率下降。

Worldpay亚太区商户解决方案总经理Phil Pomford指出，“由于电子钱包在未来五年内将占香港所有线上购物的三分之一，商家需按照消费者喜好提供不同电子钱包。在科技创新的支付生态系统上采取适时的应对行动相当重要，因为这些趋势只会随着时间加剧增长。”

新加坡也面对同样的趋势预测，最急剧的增长为银行转账，其复合年均增长率为20%；另外，电子钱包也逐渐普及，其复合年均增长率为13%。

一般零售消费而言，信用卡付款仍然是香港人的首选。但是，电子付费的方式也在日渐增长，电子钱包的使用按年增长22%，报告显示至2023年，将占整体零售的23%。

与此同时，报告指出，零售购物中现金结账的使用率则会持续下降，预计在未来五年仅占离线购物的2%以上。

不同于其他亚洲市场如日本，香港消费者对“先购物，后付款”的购买方式似乎还有犹豫，其中原因可能是香港人一般拥有多张信用卡和预付卡，平均一个人可有高达八张此类卡，这导致若想延迟付款时大都会直接选用信用卡进行。