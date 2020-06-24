国美创始人黄光裕传已出狱

据中国媒体报道，中国前首富、国美创始人黄光裕已于近日出狱，国美官方将于近日公告说明情况。

据北京商报引述消息人士说法独家报道称，黄光裕已于近日出狱，或将于今晚对外公布。消息人士称，国美集团昨晚的高层会议中透露了此消息。

据了解，今天（24日）是国美零售所在港交所端午节休市前的最后一个工作日。

公开资料显示，1969年出生的黄光裕是广东汕头人，现代潮商代表人物之一。黄光裕于2004年、2005年、2008年三度问鼎胡润百富榜之中国首富，在2006年福布斯中国富豪榜也排名第一。2013年，身陷囹圄的黄光裕仍以200亿元人民币资产（约39.3亿新元）的身家名列胡润百富榜第39位。

黄光裕在2008年11月23日被北京警方拘查。2010年8月30日，法院宣判，黄光裕因非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪获刑14年。刑期从自2008年11月17日起至2022年11月l6日止。

黄光裕入狱服刑后共计获得过两次减刑机会。第一次减刑发生在2012年，当年6月18日，北京市第一中级人民法院对黄光裕减刑10个月。第二次减刑发生在2016年，当年5月31日，北京市第二中级人民法院对黄光裕减刑11个月。

据此，黄光裕此前共减刑21个月，其出狱时间应提前至2021年2月16日。前提是其没有获得更多减刑。

此前，有不愿具名的知情人士称，黄光裕最早有可能在今年7月出狱。