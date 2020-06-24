邓恢林被免去重庆市副市长等职务

重庆市人大常委会会议今天经表决，决定免去邓恢林的重庆市副市长、重庆市公安局局长职务。

重庆人大网今天披露上述消息。邓恢林目前因涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。他成为继王立军和何挺后，第三个在任上落马的重庆市公安局长。

据重庆公安局官网，邓恢林最后一次公开露面，是在12日主持召开了重点建议督办会，就《关于加强电信诈骗防范和打击力度的建议》听取工作汇报。

公开资料显示，55岁的邓恢林早年在家乡湖北工作，先后出任宜昌市副市长、政法委书记、市公安局局长等职。2014年，他出任湖北省公安厅副厅长，2015年调往中央政法委出任反分裂指导协调室负责人，两个月后兼任中央政法委办公室主任。

2017年7月，邓恢林由中央空降重庆，接替落马的何挺出任公安局局长，2018年起兼任重庆市副市长。

这已是重庆连续第三任公安局局长落马。他的前任何挺2017年被免去重庆市副市长、市公安局局长职务。通报称，他为谋求职务晋升搞攀附，长期搞迷信活动，对抗组织审查等。

在何挺之前落马的王立军则曾有“打黑英雄”之称，因徇私枉法、滥用职权，叛逃和受贿四项罪行，在2012年被判有期徒刑15年。

除了以上三人，另一曾任重庆公安局长的朱明国，2014年在广东省政协主席任上落马，他被控受贿1.41亿人民币（约2772万新元），2016年被判处死刑，缓期两年执行。

