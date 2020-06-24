北京称与新发地直接关联疫情基本控制

北京市政府今天称，与新发地直接关联的冠病疫情基本得到控制，但同时也发现一些家庭单位聚集疫情和社区散发病例。

综合北京头条客户端及央视新闻报道，北京市委宣传部副部长徐和建在疫情防控新闻发布会上介绍，虽然与新发地直接关联的疫情基本得到了控制，防控工作取得了积极成效，但同时也发现了一些家庭单位聚集疫情和社区的散发病例。

徐和建强调，疫情防控形势依然严峻复杂，丝毫不能掉以轻心。要继续紧盯重点部位和关键环节防控关口，更加精准防控，全力以赴防止疫情扩散蔓延。

在核酸检测方面，徐和建说，核酸检测是落实四早要求、主动筛查无症状感染者的第一道防线，要进一步提高检测效率，扩大检测范围，对中高风险地区和餐饮、物流等从业人员以及就诊患者等重点人群应检尽检，对低风险地区加大混检力度。

北京市卫健委主任雷海潮说，综合来看，本次疫情传播速度快，病例短时间内大量出现，6月13日和14日每天都报告了36例病例。6月11日至6月23日24时，累计报告256例确诊病例，由发现第一例至100例仅用了五天。而年初疫情时，100例用了11天。与新发地聚集性疫情有明确关联的有253例，占98.8%，另有三例待查核。

雷海潮还透露，本次疫情到目前为止以普通型为主，共193例，占54%。轻型病例53例，占20.7%。另外，本次疫情通过核酸筛查的方式共发现137例确诊病例。

另据《北京青年报》报道，对于端午假期的疫情防控，北京疫情防控工作领导小组昨天召开的会议强调，要坚持非必要不出京，民航、铁路和公路检查站加强检查。严防假期人员聚集扎堆。公园、景区严格限流、预约、错峰，景区和图书馆、博物馆、美术馆等公共场所严格按30%限流。