参加高雄市长补选 李眉蓁：“越级打怪”逆风前行

高雄市市长补选参选人李眉蓁今天在国民党行动中常会上说，国民党打破先例首度提名一个41岁高雄在地青年，“越级打怪”必定会遇到质疑挑战，但年青无惧，会挺直腰杆逆风前行，再写高雄奇迹。

据台湾《自由时报》报道，李眉蓁说，参选短短两天，镁光灯不断打在身上，但令人感慨的是“许多正面角度不会发生在我身上，却偏偏照著我的背面”，把高雄的选举带向抄家灭族仇恨的方向，这次的选举一定会非常辛苦。

李眉蓁指出，同一个高雄因视角不同会产生不同的施政重点。国民党和民进党从不同视角看高雄，让高雄不同的城市。她要从年轻视角出发，看到过去两党都有所偏颇。高雄现在有产业结构调整速度缓慢、创新动能不足、人口外流、年轻人缺乏高薪发展机会等问题。另一方面，市府承续太多负债、行政组织及公务人力庞大、基础建设尚有不足，都使重大公共建设推动不易。

李眉蓁表示，高雄也是年轻充满活力的城市，拥有很多优势，将延续“清廉有效率的团队”，推动具体“开源节流”措施，持续松绑政府管制规范，建立“廉能好政府”。

她说，昨天通过征召，今早登记参选，下午就报告参选理念，不但被要求快速转大人，参加的还是“越级打怪”的直辖市长选举，可想而知要面对很多酸言酸语，很大的艰难挑战。高雄是一座奇迹之城，高雄人敢爱敢恨，所以两年三次选举不断创造奇迹，谁说这次补选不会再创奇迹？