中国外交部：印度非法越线及挑衅攻击在先

针对中印边境上周暴发冲突，中国外交部今天发表声明称，此次事件的是非曲直十分清楚，强调责任完全不在中国。

据北京日报客户端消息，外交部发言人赵立坚今天在记者会上，解释了冲突责任不应由中国承担的原因。

第一，是印度边防部队非法越线在先。今年4月以来，印方在加勒万河谷抵边越线修路架桥，单方面改变当地现状。中方已多次提出严正交涉。5月6日凌晨，印度边防部队趁夜色越线进入中国领土，蓄意挑起事端。中国边防部队不得不采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控。

第二，是印方违反双方共识挑衅在先。在中方外交交涉和军事压力下，印方本已同意并撤出了在加勒万河谷的越线人员，并按照中方要求拆除了越线设施。在6月6日双方第一轮军长级会谈中，印方也承诺不越过加勒万河口巡逻和修建设施，双方同意在加勒万河口两侧各自建立观察哨，但此后印军一线部队反悔达成的共识，无理要求中方拆除已设观察哨，并再次越线挑衅。

第三，是印方违反国际规则攻击在先。6月15日晚，印方一线部队违背双方军长级会谈达成的共识，再次越过实控线，破坏中方在此搭设的帐篷，中国边防官兵按处置边境事件的惯例前出交涉时，印军突然暴力攻击中方前往交涉的官兵，导致双方激烈肢体冲突，造成人员死亡。印军的冒险行径严重违背两国签署的协定协议，严重违反国际关系基本准则。

赵立坚在声明中指出，根据两国外长6月17日通话达成的共识，双方同意公正处理加勒万河谷冲突引发的严重事态，共同遵守双方军长级会谈达成的共识，尽快使现地局势降温，并根据两国迄今达成的协议，维护边境地区和平安宁的协定协议。

6月22日至23日，双方也举行了第二轮军长级会谈，同意采取必要措施推动事态降温。

赵立坚表示，希望印方严格遵守并认真落实上述共识，与中方相向而行，“以实际行动恢复边境地区的和平与稳定”。

中印士兵上周一（15日）晚在有主权争议的加勒万河谷地区，爆发两国近半世纪以来最严重流血冲突，印度官兵至少20人死、70多人伤；外界相信中国解放军也有伤亡，但中国至今仍未公布伤亡人数。