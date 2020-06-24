柯文哲称台北市正筹备港澳专案办公室

台北市长柯文哲将在近期筹备成立“港澳专案办公室”，以向香港人提供必要的协助。

综合中时电子报、网媒“新头壳”等报道，柯文哲今天出席一项公开活动时，证实了此事。他说，香港自去年爆发反修例抗争、以及近期的国安法等事情后，动荡不安。因此，决定成立港澳专案办公室，向港人提供必要的协助。

柯文哲也坦言，香港有很多人想移民，或者到其他地方投资，所有台北若不做好准备，“就全跑去新加坡”。他说：“我们不是骗选票的，我们是务实做事！”

他并称，台北副市长蔡炳坤将担任召集人来筹组专案小组，针对港人来台就学、就业、定居、置产、投资等问题开跨局处会议，并设立单一窗口与回馈信箱对应。

不过在柯文哲成立专案前，台湾政府早已采取措施协助港人。

台湾总统蔡英文5月28日表示，行政院将组成专案对“香港人道援助关怀行动专案”（简称“专案”），由大陆委员会负责规划，并与各部门协调相关资源，对港人的居留、安置进行完整规划。

随后在本月18日，大陆委员会宣布设立“台港服务交流办公室”负责执行，该办公室将于7月1日正式营运。

陆委会主委陈明通表示，“专案”并不是救援港人，而是协助。因此当局不会处理仍在港人士，而且适用对象必须合法进入台湾，以及符合《香港澳门关系条例》（简称港澳条例）第18条规定的港澳人士，“偷渡入境者不属于‘专案’协助范围”。

港澳条例第18条规定，对于因政治因素导致安全及自由受紧急危害的香港或澳门居民，台方需提供必要援助。

