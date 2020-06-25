美报告：中国继续借反恐实行压迫政策

美国国务院当地时间周三发布《2019年度反恐形势国别报告》，报告批评中国继续以反恐名义打压和监控维吾尔等少数族裔和异议人士。

据美国之音报道，报告对各国的反恐情况和形势做了评估。在中国部分，报告指出中国的反恐，仍然难以与中国政府打压其认定为分裂或颠覆的和平活动区别开来。例如，反恐目标仍然针对所谓东突厥斯坦伊斯兰运动的维吾尔极端分子，“尽管缺乏证据显示叫做这个名字的组织仍在活动”。

报告说，中国政府利用反恐为借口，自2017年4月以来在新疆将许多维吾尔和其他穆斯林少数族裔关进再教育营，并制定新的法律指导意见和采用新的执法工具对新疆加强监视，包括任意高科技监控、DNA信息采集等。

中国过去几年在新疆设立封闭式的职业技能教育培训中心，传授国家通行语言与职业技能，被指国际人权组织指为“再教育营”，并认为北京试图以反恐和去极端化为借口，打压当地的宗教自由。

报告说，中国政府继续声称，中国自2016年以来没有发生暴力恐怖事件，为其新疆政策辩护。但由于中国当局缺乏透明度和信息披露，外界难以核实官方所称的涉恐事件的细节。

在反恐合作方面， 这份报告说，中国参与了一系列多边、地区和双边论坛，试图将自身展现为反恐全球领袖；与此同时，中国政府继续推动将联合国作为国际反恐合作的主要平台，并借这个平台积极宣传压制性的反恐方式。