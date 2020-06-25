中国科学家在冠病抗体研究中取得重大突破

中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇领衔的科学团队，发现了首个靶向刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体。

这也是陈薇团队研发的腺病毒载体重组冠病疫苗在全球率先进入Ⅱ期临床试验后，取得的又一项世界级科研成果。

中国军网微信公号昨天披露上述消息，并称国际学术期刊《科学》已在线发表了该项研究结果。报道称，疫苗用于健康人群预防，中和抗体用于患者的特效治疗，二者结合才能做到有防有治。中和抗体是机体应对抗原刺激而产生的具有保护作用的一类抗体。

目前，全世界各科研团队针对冠病病毒的药物设计和机理研究，都聚焦在病毒刺突蛋白的受体结合域，而陈薇团队则通过识别刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体，发现了N端结构域是新冠病毒刺突蛋白新的脆弱表位，这为治疗性抗体和其它药物设计提供了新的有效靶标。

陈薇团队与西湖大学周强团队合作，使用冷冻电镜技术高精度解析了抗体与刺突蛋白的相互作用界面，为阐明其抗病毒机制提供了关键信息。

据称该抗体单独使用时能发挥高水平的病毒中和作用，也可与针对受体结合域的抗体联用作为高效的“鸡尾酒”疗法。这为冠病的治疗提供了强效候选药物，也为靶向刺突蛋白N端结构域的药物和表位疫苗设计、冠病病毒作用机制研究，提供了崭新思路。

另据中国央视上周报道，目前至少有200个新冠疫苗正在研发，约10个疫苗已进入人体试验阶段，其中的三个很快将进入三期临床试验，包括来自中国的疫苗。

