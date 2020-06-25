印度港口暂停来自中国货物的清关

政府和行业消息人士称，虽然政府通知还没有发布，但印度主要港口的海关官员据报已经扣留了来自中国的集装箱，并要求提供额外的清关材料。这显示中印边境对峙已延烧至经贸领域。

据路透社报道，代表美国企业的游说团体美印战略伙伴关系论坛（USISPF），在一封日期为6月23日的信中对印度商务部表示，缺乏透明度和拖延可能会扰乱商业和制造业运营。

“当局突然叫停大多数主要港口和机场对来自中国（或许还有其他地区）的工业托运货物的清关......这将向寻求可预测性和透明度的外国投资者发出一个令人担忧的信号。”

报道引述业内人士称，苹果公司、思科、戴尔和福特汽车的产品也在受到影响的产品之列。有消息人士表示，苹果在印度的代工制造商台湾富士康的电子元件也受到了牵连。目前还不清楚哪些港口扣留了货物。

苹果、思科和富士康均未回应置评请求。戴尔发言人拒绝置评，福特则表示，一批托运的汽车零部件被滞留在印度南部城市钦奈的一个港口，该公司正在提供当局要求的信息。

印度电子和移动通信行业组织ICEA表示，其成员已被告知钦奈、孟买和德里的机场将对所有来自中国的货物采取新的检查程序。

此前，印度已宣布暂停三笔与中国公司总额逾6亿美元（8.3亿新元）的交易。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，印度西部的马哈拉施特拉邦官员周一（22日）称，他们正在审查与三家中国公司达成的协议。印度NDTV电视台引述该邦工业部长苏巴什·德赛说：“决定是在与中央协商后做出的。我们已经暂停了一些项目，正在等待中央的进一步指示。”

印度当局披露，其中最大一笔是与中国汽车制造商长城汽车达成的交易，价值近5亿美元。其余交易涉及中国液压设备制造商恒力工程，以及北京汽车制造商福田汽车。

