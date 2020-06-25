中国首个冠病mRNA疫苗获批临床试验

由中国军事科学院军事医学研究院与地方企业共同研究，开发形成的冠病mRNA候选疫苗（ARCoV）已于6月19日正式通过国家药品监督管理局临床试验批准。这是中国国内首个获批开展临床试验的mRNA疫苗。

据军事科学院微信公众号“军科人”消息，疫情暴发以来，军事科学院军事医学研究院同时推进多条技术路线的疫苗研发。国产新冠mRNA疫苗是该院继重组新冠疫苗（腺病毒载体）后，研制成功获批临床试验的又一高技术疫苗品种。

报道称，研究表明，这一mRNA疫苗不仅可在小鼠和食蟹猴体内诱导产生高水平中和抗体，还可诱导保护性的T细胞免疫反应。食蟹猴攻毒实验表明，疫苗免疫的动物可耐受高滴度新冠病毒攻击，有效阻止病毒复制和肺病理进展。

mRNA疫苗是近年来新兴的一种疫苗形式，其基本原理是通过特定的递送系统将表达抗原靶标的mRNA导入体内，在体内表达出蛋白并刺激机体产生特异性免疫学反应，使机体获得免疫保护。因研发技术门槛较高，目前仅有美国和德国研发的少数几个mRNA疫苗品种进入临床研究阶段，中国此前从未批准过mRNA疫苗进入临床。

项目负责人秦成峰表示，中国国产新冠mRNA疫苗具有三大优势：一是疫苗抗原靶标选择更为精确，诱导产生的中和抗体特异性高，疫苗安全性更好；二是核心原料和设备全部实现了国产化，可实现产能迅速放大；三是采用单人份预充针剂型，可在室温保存一周或4℃长期保存，冷链成本低，容易实现人群大规模接种。目前，该疫苗已经按照临床试验要求完成了多批次生产，将于近期在树兰（杭州）医院正式启动I期临床试验。