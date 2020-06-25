美政府将华为海康威视等列为中国军方控制企业

路透社引述一份文件称，美国政府准备将20家中国企业认定为由中国解放军支持并控制，当中包括电信设备巨头华为和监控设备制造商海康威视。

一位未具名的美国国防部官员证实了这份文件的真实性，并表示文件已经递交给美国国会。

据《金融时报》和美国媒体Axios报道，中国移动通信、中国电信、中国航空工业、中国铁道建筑、中国船舶重工集团，以及熊猫电子等公司亦榜上有名。

据称这些名单是由美国国防部起草的，1999年的一项法律授权国防部编制一份由中国解放军“拥有或控制”的公司名单，这些公司从事提供商业服务、制造、生产或出口。

虽然五角大楼的名单并不会引发制裁，但该法案称，美国总统将有权对上述公司实施经济制裁。

在华盛顿和北京在技术、贸易和外交政策方面的紧张局势不断升级之际，五角大楼受到美国两党议员要求公布这份名单的压力。

美国参议院民主党领袖舒默和共和党参议员科顿，在去年9月曾致信国防部长埃斯珀，对中国政府支持中国企业将新兴民用技术用于军事目的表示担忧。

他们在信中问道：“你们会承诺尽快更新并公布这份名单吗？”

不过据英国广播公司报道，美国前国家安全顾问博尔顿在近日出版的回忆录中指，总统特朗普曾不顾多名高级幕僚的反对，以华为及中兴待遇作为贸易谈判的筹码，希望借中美贸易协议增加连任机会。

博尔顿还指，特朗普似乎一度接受中方对华为是私营公司、不受政府控制的解释。

