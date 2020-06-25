北京新增13起本地病例 专家建议勿在高风险区点外卖

北京市官方公布，北京昨天新增报告本地确诊病例13例，无新增疑似和无症状感染者。

自6月11日以来，北京市累计报告本地确诊病例269例，在院269例。尚在观察的无症状感染者22例。

新增确诊病例中，丰台区九例、大兴区四例。北京全市有14个区无本地新增病例。

中国国家卫健委疾病预防控制专家咨询委员会专家吴浩昨晚在央视节目中表示，从上周五开始，北京的疫情人数在向下走，包括新增确诊和无症状感染者，每天都在向下走。

他说，根据已掌握的情况，有个别病例与新发地的关联不大，要高度警惕，进行病毒测序。目前要对散发病例溯源调查，看是否与新发地有密切关系。

他认为，由于北京在一个地区没有持续出现来源不明的病例，病例也没有引起聚集性暴发，仅出现散在点，不能称之为社区传播。

对于北京前天有一名外卖员确诊，吴浩说，这提醒人们在接收快递的过程中，更多提倡无接触的配送、收取方式，“打开外包装后赶快洗手。”他还建议不要在高风险地区点外卖，取餐过程中减少直接接触。

另据中国国家卫健委消息，中国大陆境内昨天新增确诊病例19例，其中本土病例14例，包括北京13例和河北一例，境外输入五例，包括甘肃三例，广东一例，陕西一例，无新增死亡和疑似病例。