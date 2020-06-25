布莱尔研究所：西方面临一场与中国的轻度冷战

由英国前首相布莱尔（Tony Blair）所设立的研究所昨天（24日）认为，中国获得的新全球影响力意味着，西方面临着一场轻度冷战，或至少是与中国之间的大国竞争。

据路透社报道，布莱尔全球变化研究所（Tony Blair Institute for Global Change）指出，有调查显示，在美英法三国，超过一半的受访者认为，中国在世界上是一股“负面”的力量。

研究所认为，美国可能会试图遏制中国的崛起，例如通过在南中国海展开对抗，或甚至可能引发全球或亚洲地缘政治竞争。机构也说，合作、全面冷战或军事冲突的可能性较小。

研究所创办人、英国前首相则布莱尔说：“我们现在面对的，不是一个正在崛起的中国，而是一个已经崛起的中国，而这种崛起既是不可避免的，也是正确的。”

布莱尔认为，鉴于中国和西方之间的经济联系密切，采用冷战类比的做法具有误导性且是危险的。

布莱尔说：“美国、欧洲和我们的亚洲盟友应该站在一起，这样与中国的任何伙伴关系都会具有优势。”

不过，他也说：“我们将需要接受这一现实，即当中国在某些领域的行动，与更广泛的国际社会的合理利益和价值观相冲突的时候，我们将不得不在这些领域准备好与之对抗。”

布莱尔在1997年至2007年担任英国首相，在2016年成立布莱尔全球变化研究所。