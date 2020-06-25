《新京报》微博账号因疫情报道被官方禁言

《新京报》旗下微博账号“新京报我们视频”，据报因在冠病疫情报道中存在“导向错误”等问题，今天被官方禁言处置。

中国国家网信办“网信中国”微信公号发布公告称，有网民近日举报《新京报》旗下微博账号“新京报我们视频”，在部分报道尤其是涉北京疫情报道中存在导向错误、断章取义、混淆视听等问题，严重扰乱网络信息传播秩序，社会影响恶劣。

公告指出，为切实规范网上传播秩序，保障涉疫情报道正确导向，中国国家网信办指导北京市网信办，责令新浪微博依规依约对“新京报我们视频”禁言处置。

公告引述中国国家网信办有关业务局负责人表示，在抗疫特殊时期，网站平台更应严格履行企业主体责任和社会责任。特别是新闻媒体等机构在其他网站平台上运营的各类账号，更要加强信息内容的审核把关。

公告强调，对于履行主体责任不力，存在违反有关互联网信息内容管理法律法规规章行为的，网信部门将依法查处。“同时，欢迎广大网民、媒体和社会各界积极参与，向网站平台和有关部门举报相关问题，共同维护网上信息传播秩序，营造清朗网络空间。”

《新京报》原社长、北京市文化投资发展集团有限责任公司前总经理戴自更，今年也被被指控违反政治纪律和政治规矩，并且“在党的宣传工作中，不正确履行职责，造成不良影响”，遭开除中共党籍和公职。