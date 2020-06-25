软银CEO孙正义退出阿里巴巴董事

日本软银集团CEO孙正义今天在年度股东大会上宣布，即日起不再担任阿里巴巴集团董事的职位。同一天，阿里巴巴创始人马云也正式退出软银董事会。

综合《新京报》、第一财经等报道，孙正义解释辞任原因时称，“考虑到马云已决定不再担任软银董事，我也要‘毕业’了”。孙正义早前在2020年财年财报会上称，马云将在6月25日股东大会上辞去软银董事一职，软银集团现任CFO后藤芳光等三位将补位。

虽然辞任阿里巴巴董事，但孙正义表示“希望能尽可能多地、长久地持有阿里股票”。

据称阿里的股票目前依然是软银持有价值最高的资产。公开资料显示，软银自2016年起从未出售过阿里巴巴股票。1月至今，道琼斯工业指数和日经225指数分别大幅下挫11%和5%，但软银持有的阿里巴巴、T-Mobile和SBKK却逆势增长了9%。

“慧眼识珠”投资阿里巴巴被孙正义视为其最成功的投资，也是投资界的传奇案例。

2000年，软银对当时还在起步阶段的阿里巴巴投资了2000万美元。后来阿里于2014年在纽交所上市时，软银持有的阿里股份价值已翻了约2900倍。

截至今年5月19日收盘，阿里巴巴市值约5775亿美元，软银持有阿里巴巴约25.2%的股份。按照此估算，这些持股的价值高达1455.3亿美元，是软银当初投入的7276.5倍。

外界曾猜测，受冠病疫情影响而公司股价一度折半的软银，或将抛售部分持有的阿里巴巴股票，金额从120亿美元至150亿美元不等。