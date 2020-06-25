香港泛民组织今到中联办外抗议 反对国安法

香港泛民组织社会民主连线（简称社民连）今天到中联办抗议香港国安法。

据香港电台报道，社民连领袖如梁国雄、吴文远及黄浩铭等十多人中午由西区警署出发步行到中联办，沿途不停高喊口号。同时，有数十名军装警员及旗手戒备。

社民连是香港泛民主派主要政党之一，其主席目前为黄浩铭。而人称“长毛”的梁国雄，是该党唯一曾出任过香港立法会议员的成员。

报道称，社民连成员将早前收集的两万多个反香港国安法的联署，以及把写有“反对国安恶法”标语的道具，贴上中联办大楼外的栏杆。此外，他们也将过百名中国政治犯名单及照片贴上中联办外墙。警方对此一度发出警告。

梁国雄坦言，虽然有120人前天参加中联办举办的香港国安法座谈会，但他们不代表港人，因此今天决定到中联办抗议。

据新华社报道，中国全国人大常委会法制工作委员会，前天会同港澳办、中联办，在香港举办了12场座谈会，以听取香港社会对香港国安法的意见。

来自香港政界、法律、工商、金融、教育、科技、文化、宗教、青年、劳工等界别以及社会团体、地区团体的120名代表人士参加了座谈会。不过，香港泛民主派人员并未受邀参与。

中国全国人大5月底召开的全体会议上，以大比数通过香港国安法的立法决定后，立即引起当地许多争议。其中一个争议点，是人大绕过香港立法会的正常立法程序，泛民主派质疑这会削弱香港的自治权，同时令香港市民无法参加立法过程。

按一般程序，香港政府计划订立新法律或修改现行法例时，会先咨询公众，然后向立法会提交草案，经议员审议和修改后，须要经过过半立法会议员投票同意通过，行政长官签署确认，最后刊登宪报才会实施。