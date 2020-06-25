消息人士：3亿余港元洗黑钱案与反修例示威有关

消息人士透露，针对本周侦破的一起高达3亿6000多万港元（6469万新元）的洗黑钱案，香港警方不排除涉案金额与与反修订《逃犯条例》抗争有关。

据香港《星岛日报》今天（25日）报道，消息人士透露，女疑犯就读于香港中文大学新闻及传播学系四年级的，其银行帐户涉嫌处理超过3亿港元来历不明的款项，其余的款项则存入男友的户头。这对情侣是在前天被警方拘捕。

《星岛日报》前天较早时曾报道，一名自称“撑手足基金”工作人员利诱市民借出银行户口疑似进行洗黑钱活动。

中国全国政协副主席、前香港特首梁振英今天在面簿上认为，如果此案真的与反修例示威有关，香港人就可以解开过去一年大规模动员参加示威和暴动的部分疑点，并希望警方锲而不舍，再接再厉，查过水落石出。

梁振英说：“这类案件说明香港情况的确十分复杂，因此我也希望港区国安法可以给予新成立的执法机构更大的调查权力和资源。”

梁振英也将焦点放在为支持反修例被捕人士而设的“612基金”（又称“612人道支援基金”），指“612基金”不是注册公司，但声称过去一年接受了过亿港元捐款，以协助在反修例运动中的被捕和受伤人士。

梁振英说，“612基金”不知何故至今没有开自己的银行户口，只是借泛民政党联盟“真普选联盟”在汇丰银行的户口，而“真普选联盟”也没有自己的地址，而是借用香港教育专业人员协会的地址。

梁振英写道：“大家知道在香港开银行户口并不容易， 汇丰银行和 （香港）金管局对‘612基金’这种‘借艇割禾’的手法，不是不知道，希望警方彻查。”