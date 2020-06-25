解放军高层之子称边境冲突中 解放军五人受伤

中国解放军少将蔡长元之子蔡小心昨天透露，6月15日的中印加勒万河谷冲突中，解放军有五人受伤，其中两人因身受重伤而死亡。

中印军人6月15日晚在加勒万河谷地区爆发流血冲突，印度官兵据报至少20人死、70多人伤；中国至今仍未公布解放军伤亡情况。

据网媒“香港01”报道，蔡小心在个人微博中写道，“我们的因为保家卫国而受伤的五位英雄里两位因匕首刺要害，转成重伤抢救八天，前天抢救无效走了”。此外，他还指出印度声称的20名印军死亡数字是错误的，实际情况是印军共有47人死亡。

不过，此文在蔡小心的微博上已被删除。

蔡小心昨天透露，6月15日的中印加勒万河谷冲突中，解放军有五人受伤，其中两人因身受重伤而死亡。（互联网）

中印边境冲突事发后，印度媒体不断披露伤情。最初显示有三人死亡，包括一名上校，随后又爆出17名印军在冲突后因抢救不力、伤重不治而身亡。

中国国防部昨天则表示，中印边境发生流血冲突事件，完全是由于印度边防军人违背共识、单方面挑衅所造成的，强调责任完全在印方。

据中国国防部在微信公号“国防部发布”的消息，中国国防部新闻局局长兼发言人吴谦昨天在例行记者会回答记者询问时，透露了冲突事件的发生过程。

吴谦说，中方对加勒万河谷地区拥有主权，中国边防部队多年来一直在该地区巡逻执勤。今年4月以来，印度边防部队单方面在该地区抵边修建设施，中方多次提出交涉和抗议。5月6日凌晨，印度边防部队越线进入中国领土构工设障，阻拦中国边防部队正常巡逻，试图单方面改变边境管控现状。中方不得不采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控。

他说，在中方大力推动下，6月6日双方举行首次军长级会晤，印方承诺不越过加勒万河口巡逻和修建设施，双方通过现地指挥官会晤商定分批撤军事宜。

“但令人震惊的是，6月15日晚，印度一线边防部队公然违背双方达成的共识，出尔反尔，再次越过实控线向中方蓄意挑衅。中方官兵在现地交涉时，突然受到印方暴力攻击。这引发双方官兵激烈肢体冲突，造成人员伤亡。”

吴谦昨天也没有透露中方官兵的伤亡情况，仅表示中国边防部队果断采取自卫措施，对印方暴力行径予以坚决回击，有效捍卫了国家主权和领土完整。

