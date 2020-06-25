江歌母亲起诉刘鑫案因疫情延期开庭

受冠病疫情影响，原定6月30日庭审的江歌母亲江秋莲起诉刘鑫生命权纠纷一案，将延期开庭。

据澎湃新闻报道，今日从江秋莲处获悉，受冠病疫情影响，经青岛市城阳区人民法院允许，江秋莲诉刘鑫（现更名刘暖曦）生命权纠纷一案延期开庭。

一份盖有公章的青岛市城阳区人民法院延期审理通知书称，该院受理的原告江秋莲与被告刘暖曦生命权纠纷一案，因北京市政府的疫情管控政策，原告江秋莲的委托诉讼代理人黄乐平等人无法于6月30日到庭应诉，向法庭申请延期开庭审理；被告刘暖曦的委托诉讼代理人也表示，因为疫情正在居家隔离。

法院认为原告委托诉讼代理人的申请合规，予以准许。案件原定于2020年6月30日9时的庭审时间顺延，具体开庭时间另行通知。

据此前报道，山东青岛城阳区人民法院在3月29日发布公告称，该院受理原告江秋莲诉刘鑫生命权纠纷一案，并向刘鑫公告送达开庭传票和起诉状副本等文件。

案件于6月5日召开庭前会议，刘鑫方面无人出席。

四年前的2016年11月3日，江歌在日本东京住所门外被刘鑫男友陈世峰杀害。当时刘鑫与陈世峰吵架，有质疑者称，江歌的死与刘鑫有关。

日本东京地方裁判所于2017年12月20日宣判，陈世峰犯故意杀人罪和恐吓罪，判处有期徒刑20年。

2018年10月15日，江秋莲通过微博表示，将依法启动对刘鑫的法律诉讼。