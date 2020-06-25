港媒：有人愿出价25万港元搭船偷渡至台湾

香港国安法出台在即，有香港船主透露，近日频接到偷渡台湾的查询电话，甚至有人愿出价25万港元（约4万5000新元）。

香港自去年暴发一系列反修例抗争后，一直传有抗争者循秘密管道来台的消息。

《大公报》今天引述一位名叫“基哥”的渔船船主称，当地许多船家近期都接到电话，询问从西贡、香港仔、筲箕湾等码头包船偷渡至台湾的费用。

经营渔船30多年的基哥说，包括自己也曾接到一名青年的电话，询问相关收费。“我开价25万元，现金交收，他马上就挂了电话......（没想到）他本月又再一次打来，问我最快可以什么时候开船。”

经营渔船30多年的基哥透露，后来他听其他船家说，目前偷渡至台湾的收费已高达30万元，而如果是知名人士，“起码收取50万元一个”。

据称，反修例抗争运动暴发一年以来，已有约200多名抗争者逃往台湾。《大公报》更接获消息人士称，由于不少青年被警方起诉后，护照遭到警方扣留，因此循水路偷渡赴台已成为他们的首选。

针对香港抗威者偷渡赴台的传闻，台湾移民署与海巡署在去年12月曾回应称，当局未接获任何情报或消息。

报道指出，如果是以渔船航行，并从香港海域出发，到台湾的时间最快也要36小时，而快艇则需18小时。

据了解，目前有两条偷渡的航线：第一，搭渔船前往公海，并在公海乘坐另一艘接驳船，再上台湾渔船，载往高雄、台南、台中等；第二，则是透过水路在广州上岸，接着包车到厦门，然后再搭渔船往金门。

基哥认为，许多人选择偷渡赴台，主要因为香港国安法公布在即。

根据香港国安法草案初步订明，中国中央政府将在香港设立驻港国安公署，并在“特定情形下”对“极少数”国安案件行使管辖权。目前并没有清楚定义何谓“特定情形”，也没有交代“管辖权”牵涉的范围。

香港泛民主派以及一些社会人士担心，这可能涉及跨境执法和司法，因为“最终都是任由中央演绎”。

中国全国人大常委谭耀宗早前受访时也称，如果情况失控，少数案件会引渡到大陆受审，认为这是中央的一个选项，视乎中央如何行使管辖权。