中国驻印大使：冲突由印方挑起，印方越线在先

中国驻印度大使孙卫东说，中印在加勒万河谷的冲突事件是由印方挑起的，印方越线在先。

据中国驻印度大使馆网站报道，孙卫东昨天（25日）接受印度最大通讯社印度报业托拉斯（PTI）专访，就中印加勒万河谷事件回答记者提问。

孙卫东说，事发地点在中印边境实际控制线中方一侧，印方越线在先。加勒万河谷位于实控线中方一侧，当地管控情况十分清楚，双方几十年来基本相安无事。但今年以来，印方在加勒万河谷抵边越线开展建设，不断改变当地实控现状。5月6日，印边防部队趁夜色在加勒万河谷地区越过实控线进入中国领土，采取暴力手段制造双方相持，并修建设施企图长期驻守。

孙卫东说，印方违反共识导致事态升级，印方挑衅在先。5月初的对峙事件发生后，中方通过军事和外交渠道向印方提出多次交涉，印方同意并撤出越线人员，拆除越线设施。6月6日双方举行军长级会谈，印方承诺不越过加勒万河口巡逻和修建设施，双方同意在加勒万河口两侧各自建立观察哨所。但此后，印方边防部队在现地局势已经趋缓的情况下，反悔双方军长级会晤达成的共识，无理要求中方拆除已设观察哨，并再次越过实控线向中方挑衅，引发此次冲突事件。

孙卫东说，印方暴力攻击中方人员导致事态扩大，印方打人在先。6月15日晚，印方一线部队违背双方军长级会谈达成的共识，再次越过实控线破坏中方在此搭设的帐篷。当中国边防官兵按处置边境事件的惯例前出交涉时，印军突然暴力攻击中方前往交涉的官兵，导致双方激烈肢体冲突，造成人员死亡。

孙卫东说，中印双方有意愿、也有能力妥善管控分歧。目前，中印边境地区的形势总体是稳定的、可控的。中方期待印方相向而行，避免采取导致边境局势复杂化的举动，以实际行动维护边境地区稳定。正如中国外长王毅在同印度外长苏杰生通话时所指出的，中印双方相互尊重、相互支持是正道，符合两国长远利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，违背两国人民根本愿望。中方愿同印方一道努力，在两国领导人重要共识精神的指导下，妥善处理当前事态，共同维护好边境地区的和平与稳定，推动两国关系健康稳定发展。



