香港民主派区议员申请本周日及七一办游行

有香港民主派区议员发起在本周日（28日）以及7月1日（下周三）游行，反对“香港国安法”，并向警方提出申请。

据香港《明报》今天（26日）报道，区议员徐子见说，已向警方申请在上述日期举办游行，计划从铜锣湾游行至中环遮打花园，预料最少有30名区议员参与，警方暂未做出回复，并称民主派不会放弃发声反对“香港国安法”的机会。

至于为何会申请在上述日期举办游行，徐子见解释，他预计中国全国人大常委会本月28日会继续审议“香港国安法”，故选择当日游行，但担心警方会反对，因此一并申请在7月1日游行。

全国人大常委会将在6月28日至30日在北京举行会议。

徐子见声称，这将会是和平游行，并知道限聚令仍然生效，申请时已告知警方，游行会以35人一组，每35秒才允许一组游行，大会也会提供口罩及搓手液给游行者。

不过，徐子见坦承，他对警方批准游行的信心不大，如果警方发出反对通知书，他一定会上诉。

另一方面，香港金融业职工总会、香港会计手足工会、香港旅游业革新总工会、香港调酒师工会等12个工会组成的“工会平台”，今天会联同各区区议员，游行到二十国（G20）集团驻港领事馆及台北经济文化办事处递交请愿信，向国际表达反对“香港国安法”。