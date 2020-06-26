港府批美贩运人口报告将香港列出二级监察名单欠缺实据支持

港府今天（26日）批评美国国务院在《2020年美国贩运人口报告》中，将香港评为第二级别监察名单欠缺实据支持。

美国国务院昨天在官网公布《2020年美国贩运人口报告》，内容提到港府虽未完全达到消除贩运人口的最低标准，但正对此作出重大努力。

报告说：“当局没有对任何贩运人口案件进行调查、起诉或定罪，当局所调查的性贩运有关案件数量与上一年相比，要少得多。”

据香港政府新闻处官网发布的消息，港府发言人说，港府对于这份报告表示“强烈反对”。

发言人说：“报告内提述由不具名人士或团体所作出的指控，却没有提供任何具体个案细节。令人失望的是，报告中不少分析似乎仅基于传闻，其结论基础薄弱，可见香港被评为第二级别（监察名单）是明显基于严重偏见及欠缺实据支持。特区政府坚拒接受以此等草率及偏颇方式达致的结论和评级。事实上，特区政府非常重视打击贩运人口活动。”

发言人补充，香港一直以积极主动和多管齐下的方式，全方位打击贩运人口活动。港府也发布数据显示，当地各个相关部门去年共进行超过7500次贩运人口受害人初步识别审核，并说即使在如此积极和紧密的审核工作下，只有三人被识别为受害人，占所有经审核人数的0.04%。

由于香港只有极少数量和比例的人被识别为受害人，港府发言人说，这印证了贩运人口从来不是普遍存在的问题，也从来没有任何迹象显示犯罪集团以香港作为贩运人口的目的地或中转站。发言人说：“反对这个说法却又未能提出任何实质证据，令报告只沦为凭空的指控，实在是不负责任之举。凭借如此正面的结果去攻击香港在打击贩运人口方面有所不足是极度不公平和不合逻辑。”

发言人也说到，特区政府会继续与民间团体建立具建设性的伙伴关系，一同携手全方位打击贩运人口，而种种资料及实证清晰地印证了贩运人口在香港从来不是普遍存在的问题。