中国将推动制定粽子国际标准，范围包括口味和粽子的英文翻译。

据中新社报道，在2019年召开的国际食品法典委员会亚洲协调委员会会议上，中国提出的《速冻饺子》《粽子》两项国际食品法典委员会（CAC）国际标准提案通过了立项审查，中国商业联合会代表中国提出这两项标准。

相关标准是在国家卫健委和中国农业农村部指导下，该会组织相关企业和专家认真研讨和起草的。

中国商业联合会副会长、中国商业联合会标准化总工程师张丽君解释，制定粽子国际标准，“既方便粽子国际贸易、推动粽子出口，也是与世界分享中国美味。”

张丽君说，这两项提案原计划在今年7月召开的罗马CAC大会上走相关程序，但大会受到冠病疫情的影响延后，并称大会召开之后，标准项目就会开始实施。

张丽君说：“我们提出立项后，亚洲各国都表示欢迎，包括日本、韩国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国、老挝、越南等，都希望参与制定标准的过程。”

张丽君提到，标准的制定有利于增强中国的文化自信，增强中国优秀食品在国际上的竞争力和影响力。

她也说，中国推动粽子国际标准立项主要有几个考虑：第一是方便国际贸易，促进中国食品的出口和贸易；第二中国传统的美味，有理由让全世界都尝到；同时，世界各国也有类似粽子的产品，虽然名称不一致，但都有共性，因此有必要做成国际标准。如果没有国际标准，中国食品出口就没有编号，话语权、定价也会受影响。

至于制定标准，张丽君说，会考虑各国口味、形状等，但会以中国的口味为基础，兼收并蓄吸收其他国家的口味，促进中国传统美味加大贸易和流通。

张丽君也保证，这些国际标准对中国老百姓影响不大，因为国内已有国家标准，已经规范了粽子的成分、营养价值和流通等。

食品企业五芳斋集团受委托主导起草粽子国际标准。五芳斋集团董事徐炜，对“粽子”的英文翻译，各国专家也进行了长时间的探讨，后来专家们一致认为，中国粽子的历史悠久，产业也做成了规模，在国际上的影响力也比较大，所以粽子的英文翻译，最终采用了中文粽子的拼音“Zongzi”。

徐炜说：“我们也觉得很自豪，这是一种民族自信和品牌自信。”