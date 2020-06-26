中国军方在社交平台发布高原训练和实弹射击考核照片

随着中印两国边境局势变得紧张，中国军方过去几天在社交平台发布高原训练和实弹射击考核照片。

中国人民解放军西部战区陆军今天（26日）透过“西陆强军号”微信公众号公布，西部战区陆军下辖的77集团军某旅，近日在海拔4000多米的高原腹地进行了一场多种火器实弹射击考核。

考核项目包括战车运动射击考核、战车停止间射击考核、战车指定射击考核、单兵武器射击考核、步战车高机射击考核、单兵喷火器射击考核、战车导弹射击考核、榴弹炮射击考核，以及车载榴弹炮射击考核。

“西陆强军号”也在前天公布，某旅近日在海拔4000多米的雪域高原进行一场迫击炮实弹射击考核。

“西陆强军号”还分别在22日和23日发布关于装甲步兵高原协同作战，以及西部战区陆军某旅近日在海拔4800米的雪域高原展开适应性训练的照片。

在雪域高原适应性训练中，官兵在高寒缺氧条件下，开展牵引横渡、崖壁攀岩、山地冲坡、圆木负重、雪地攀爬。“西陆强军号”提到，官兵驻训地域长年积雪、山高谷深、沟壑纵横，为提升技侦、武侦能力水平，官兵在海拔高、气压小、气流强的恶劣环境反复试验练习无人机平稳起飞侦察技巧；在陌生地域锤炼隐蔽伪装、观察警戒、目标侦察和生存潜伏等技能。