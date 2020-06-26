农民工失业决定返乡 留言表达对图书馆的不舍感动到网民

中国一名在广东东莞打工的农民工声称过去12年在当地一家图书馆看书，但冠病疫情导致他失业而决定返乡，并在图书馆留言表表达对图书馆的不舍。这则留言后来在网络流传，感动到网民，东莞政府部门得知后也协助这位农民在东莞找到工作。

据南方网报道，来自湖北的54岁农民工吴桂春前天（24日）在东莞图书馆的读者留言表写道，他在东莞有17年的事件，其中前往图书馆看书有12年。

吴桂春说：“书能明理，对人百益无一害的唯书也。今年疫情让好多产业（企业）倒闭，农民工也无事可做了，选择了回乡。想起这些年的生活，最好的地方就是图书馆了。虽万般不舍，然生活所迫，余生永不忘你，东莞图书馆。愿你越办越兴旺。识惠东莞，识惠外来农民工。”

之后，中国民众将这则留言拍下并将放到网上，而这则留言感动了不少网民。有网民在留言板写道，“书能明理，对人百益无害的唯有书！这话令人敬佩！”“不管你贫穷和富有，书从不挑人”。

东莞图书馆昨天也转发了这则留言，除了对吴桂春表示感谢之外，也写道“我们一直在，等您再来！”

东莞市人社局就业服务部门随后与吴桂春取得联系，协助吴桂春进行岗位匹配。吴桂春最终在东莞图书馆不远的地方找到工作，意味着他可以继续留在东莞工作，也可以继续在东莞图书馆读书。