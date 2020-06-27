港府强烈反对美制裁法案 指无法律效力

美国参议院通过《香港自治法》，将制裁损害香港自治权的人员和企业，香港特区政府昨晚发表声明对法案表示强烈反对，并称“制裁”对香港的金融机构不具法律效力。

据香港01网站报道，特区政府发言人敦促美国国会立即停止干预香港特区的内部事务，指该法案及所谓的“制裁”完全不能接受，只会损害港美之间的关系和共同利益。

发言人指出，《基本法》第12条订明，香港特区是中国一个享有高度自治权的地方行政区域，直辖于中央人民政府；如何在香港特区落实“一国两制”原则，完全是中国的内部事务，任何其他国家或国会都无权直接或间接干预该等内部事务。

发言人表示，法案的“制裁”对香港的金融机构不具法律效力，促请美方以负责任的态度行事，避免采取可能会影响金融机构正常运作及众多客户的举动。

至于有关港澳办和中联办在香港的角色，发言人说，两办代表中央人民政府，有权力和责任确保香港特区正确及贯彻落实《基本法》和“一国两制”，不存在它们干预香港特区根据《基本法》自行管理的事务。

有关检控参与非法示威活动的人士，发言人重申，香港拥有稳健公平的刑事司法制度，律政司主管刑事检察工作不受任何干涉，案件不会因涉案人士的政治理念、诉求或背景而在处理上有所不同。

《香港自治法》前天在美国参议院获得一致通过。法案下来将送交众议院审议，获得通过后由总统特朗普签署后才会生效。

法案一旦通过，美国国务卿须在90天内及未来每年提交报告，确认哪些外籍人士没有履行其在《中英联合声明》和《基本法》中对香港的义务，以及哪些外国金融机构与这些人有来往。美国国会将授权总统通过冻结资产、拒发签证等措施予以制裁。