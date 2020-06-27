美国对涉及香港问题的中国官员实施签证限制

美国国务院宣布将对涉及侵犯香港公民自由的中国官员实施签证禁令。

据彭博社报道，美国务卿蓬佩奥周五在一份声明中称，“我宣布对被认为有责任或同谋破坏1984年《中英联合声明》所保障的香港高度自治、或破坏香港人权和基本自由的中共现任和前任官员实施签证限制。”该声明未列出任何具体人士。他补充说：“这些人士的家庭成员也可能受到这些限制。”

报道指出，这项签证举措在很大程度上是象征性的。中国官员不太可能访问美国，尤其是鉴于冠病疫情已经暂停了多数国际航班，且美国已对来自中国的旅客实施了严格限制。

但报道引述未具名的国务院官员说，这是美国对中国涉港行动所采取的诸多惩罚措施的第一步。

这名官员说，这一时机也是为了传达一个信息，即预计周日中国全国人大常委会将讨论并可能批准一项涉港国安立法。

就在蓬佩奥发表声明的一天前，美国参议院刚刚通过《香港自治法》，将对损害香港自治权的人员和企业实施制裁。

中国驻美大使馆已对此作出回应，使馆发言人发表谈话称，坚决反对美方错误做法，奉劝美方撤销有关决定，停止干涉中国内政。

据中国驻美大使馆网站消息，发言人称，涉港国安立法针对的是极少数严重危害国家安全的行为和活动，只会使香港拥有更加完备的法律体系和更加稳定的社会秩序，有利于维护“一国两制”和香港长期繁荣稳定。

发言人强调，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。