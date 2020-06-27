越南和菲律宾领导人对南中国海紧张局势提出警告

越南和菲律宾在东南亚国家领导人峰会上就海事规定屡被违反表示关注，对中国在南中国海的领土主张不满日增。

据彭博社报道，这次视频会议由越南主持召开，目前东南亚国家正处于解除防疫封锁后的经济逐步重启阶段，并与其他国家协商旅行路线。在亚细安各国承诺合作抗疫之际，他们也在努力应对中国在南中国海的主张。

虽然没有直指中国，但越南总理阮春福在开幕致辞时表示，“尽管整个世界在对抗大流行的斗争中步履维艰，但一些不负责任的、违反国际法的行为依然在发生，影响了包括我们地区在内的某些地区的安全与稳定环境。”

阮春福说，东南亚地区促进“全面和严格遵守”南中国海规则，并在与中国“尽一切努力建立有效的” 行为准则 ，但问题还是存在。“国际机构和国际法受到严重挑战”。

他不是唯一对北京在南中国海的举动表示担忧的东南亚地区领导人。菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）呼吁所有有关“当事方”遵守管辖南中国海的法律，特别是《联合国海洋法公约》。

杜特尔特说：“即使在我们为抗击疫情而苦苦努力时，南中国海上居然还发生了令人震惊的事件。我们呼吁各方避免紧张局势升级，遵守国际法规定的责任。”

南中国海从中国以北延伸到印度尼西亚以南，面积140万平方英里（360万平方公里）。中国主张对南中国海80％以上区域拥有主权，并以1947年编绘的一份标注有“九段线”的地图来支持其主张。而越南，菲律宾，文莱，马来西亚和台湾也声称拥有这片海域的部分主权。

近年来，菲律宾和越南在南中国海问题上成为对中国领土主张最直言不讳的反对者。但是，尽管与中国船只发生了几次冲突，他们仍必须权衡失去中国这个东南亚地区最大投资者之一支持的影响。例如在上周末，菲律宾能源部表示将努力与中国在争议海域联合进行资源勘探。

彭博社在报道中评论，但是东南亚国家领导人也必须考虑另一个他们倚仗的重要力量，那就是美国。面对来自中国越来越的大的竞争，近几个月美国表示将把亚太地区作为比其他区域更为优先的兵力部署点。专家们认为，此举加大了南中国海发生冲突的可能性。

美国国务卿蓬佩奥周四说，“我们将确保做好正确应对中国人民解放军的准备，我们认为这是我们这个时代要面临的挑战，我们将保证有资源来做这件事。”

当中美在为贸易、新冠病毒、供应链、香港等问题争执不休之际，周五多位东盟国家领导人呼吁亚细安内部更加紧密团结起来。