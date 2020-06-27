欧盟据报接近解除对中国的入境限制

根据欧盟成员国政府正在审议的一份决议草案，欧盟越来越靠近建议7月1日后继续禁止自美国来的旅客入境，但接近解除对中国放开入境限制。

据彭博社报道，彭博看到的一份草案显示，欧盟外交官已就一份暂定清单达成共识，允许来自包括加拿大、日本、澳大利亚和韩国在内15个国家的人进入欧盟，因其冠病病例新增水平达到欧盟安全标准。该文件称，中国居民也将被允许进入欧盟，条件是中国确认将允许欧洲公民入境。

欧盟外交官在布鲁塞尔进行的会谈持续到周五晚间才结束。他们要求成员国政府不晚于周六下午表明是否同意这份拟定文本，以便做出正式决定。

彭博社在报道中评论，延长对来自美国、俄罗斯的旅行者的禁令，而允许来自中国的旅行者入境，这项潜在决定可能带来巨大的地缘政治影响。从贸易到外交政策，大西洋两岸关系连连受到打击。欧洲外交官为美国因中国人可入境、美国人却被拒之门外而发难做好了准备。

欧盟寻求就允许非必要出行者入境采取统一标准，因为欧洲冠病危机减弱，成员国政府开始放松边境管制。随着夏季旅游旺季到来，欧洲国家正努力振兴国内经济同时防止第二波疫情。

最初的限制措施是在3月中实行的，为期30天，之后因欧洲抗击冠病疫情而延长三次至6月末。因讨论内容未公开而不愿具名的官员称，这份清单若获得通过，将可能两周更新一次。

达成共识的标准包括“对等”，这意味着欧盟不会允许禁止欧洲公民入境的国家的人进入欧盟。彭博看到的另一份内部文件显示，另一项考虑因素是冠病病例新增率。

根据一项拟议中的标准，只有疫情与欧盟平均水平相近或更好的国家的旅客才能被准许入境。围绕这些标准的讨论艰难而进展缓慢，因为延长对美国和俄罗斯这两个主要市场的出行禁令，会让很多依赖旅游的成员国受到打击。

美国国务卿蓬佩奥周三说，美国正在与欧盟就如何重启两地间的通行进行合作。美国不想用“因人们出行来此而危害到美国”的方式重启，“当然也不希望给其它地方造成麻烦。”他表示，有信心在未来几周内找到解决方案。