阿里旗下来赞达CEO更换 新任者曾负责印度尼西亚业务

东南亚电商平台来赞达（Lazada）在其官网宣布，其印度尼西亚公司总裁和首席执行官李纯接替彭龙（Pierre Poignant）出任集团首席执行官一职。

据《新京报》报道，来赞达声明，此举将推动该集团在数字化加速的环境下，获得下一阶段的增长。李纯在技术架构和产品站路方面具有的经验，将使得他能够进一步加强公司在六个市场的数据技术应用和业务本地化。彭龙将成为阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇的特别助理。

Lazada公布，截至2020年3月31日的12个月中，其服务了印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾等六个国家的7000万用户，在印度尼西亚的市场份额持续增长，同时订单同比增长超过170%，增速超过了竞争对手。

Lazada成立于2012年，目标是成为东南亚市场的亚马逊，随后获得了多个机构的投资。2016年4月，阿里巴巴斥资10亿美元（13.93亿新元）拿下Lazada的控股权，并在2017年6月追加约10亿美元投资，持股比例由51%提升至83%。2018年3月，阿里巴巴再以20亿美元增持Lazada，并开始派驻高管和来自集团各个业务线的一线员工。

李纯于2014年加入阿里巴巴，担任B2B事业群的首席技术官。随着阿里巴巴收购了Lazada多数股权，2017年6月，李纯被任命为Lazada联席总裁，2019年7月，他又被任命为印度尼西亚公司首席执行官。

阿里巴巴提供的一份文字资料显示，其将Lazada视作集团全球化战略的重要增长引擎。除了上述投资外，阿里巴巴还通过理念、技术、数据上的赋能帮助Lazada建立竞争壁垒。2017年阿里巴巴入股后不久，Lazada便通过“Voyager”项目利用阿里巴巴数字化能力对平台进行重构。

Lazada业务覆盖东南亚六个国家。并在每个国家设置了负责当地市场的首席执行官。曾负责阿里全球化投资的董铮、资深总监张一星等阿里巴巴业务负责人被委任出任Lazada不同国家的首席执行官。除此之外，Lazada新加坡总部的首席市场官等岗位也是由阿里巴巴派驻的资深员工担任。

不过，Lazada在上述声明中说，发展本地人才仍是首要任务，目前其超过90%以上的员工是当地人。