中疾控报告：北京疫情有望得到控制

中国疾病预防控制中心的报告指出，北京本次疫情可排除由今年4月前北京本地或武汉传播毒株导致，而且北京疫情近期有望得到控制。

据新京报报道，中国疾病预防控制中心昨日（6月26日）发布《2020年6月北京新型冠状病毒肺炎疫情进展》。

报告指出，从一例53岁与一例25岁的男性病例和北京新发地批发市场环境采集的标本中获得的三株病毒基因分析显示，北京本次疫情流行的冠病病毒为L基因型欧洲家系分支Ⅰ，该毒株比当前欧洲流行同型毒株更“老”；可以排除由动物病毒外溢传染人，也排除今年4月前北京本地传播毒株或武汉流行毒株导致本次疫情。

疫情在新发地批发市场的传染模式，推测主要为人与人之间直接接触传播和/或经物品表面污染的间接接触传播。

报告还提及，自6月13日关闭新发地批发市场以来已过11天，接近冠病肺炎最长潜伏期，相关暴露人员发病风险越来越低，其密切接触者也在有效管理中，预计新发地批发市场相关传播的疫情已基本得到控制。

报告认为，虽然最近发现若干与新发地批发市场无关联、感染来源尚待进一步调查的病例，提示后续防控可能存在一定的复杂性；但北京开展大规模人群检测结果提示，与新发地批发市场无关的人群感染率极低；在北京已经加强监测和强力扩大社交距离的防控措施下，疫情进一步传播风险低。北京疫情近期有望得到控制。