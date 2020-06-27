中国央行处罚新浪支付370万元

北京新浪支付科技因支付交易信息未落实真实等九项违法行为被中国人民银行罚没合计约1884万元（人民币，下同，370.84万新元）。

据北京青年报报道，中国人民银行营业管理部6月24日公示了两则行政处罚信息：新浪支付因为九项违法行为被罚没合计约1884万元；时任北京新浪支付科技有限公司总经理边江被给予警告，并处罚款35万元。

根据央行营管部的公示信息，新浪支付存在的九项违法行为包括：未落实特约商户管理责任；支付交易信息未落实真实、完整、可追溯要求；为不符合规定的商户开通代收业务；未按规定与外包服务机构开展业务合作；违规开立与使用支付账户；未按规定管理客户备付金；未按规定公开披露有关事项；未按规定办理相关变更事项；未按规定建立相关制度办法。

因此，央行营业管理部给予新浪支付警告，没收违法所得165.89万元，并处罚款1718.44万元，罚没合计1884.33万元。作为时任总经理的边江对新浪支付未落实特约商户管理责任和违规开立与使用支付账户两项违法违规行为负有责任。

天眼查信息显示，新浪支付是新浪互联信息服务有限公司的全资子公司，董事长和法人代表为刘运利。公司成立于2011年9月5日，注册资本1亿元，于2013年获得央行支付牌照。央行官网显示，新浪支付《支付业务许可证》最近一次换证日期为2018年11月12日，有效期至2023年7月5日。

值得注意的是，今年以来，已有多家支付机构收到了高额罚单。比如，4月29日，央行营管部公示信息显示，商银信支付服务有限责任公司因涉挪用备付金、为非法集资平台直接提供支付结算服务等16项违规行为，被合计罚没1.16亿元。

据统计，从2011年开始，央行陆续向市场发放了270张第三方支付牌照，而随着监管的强化，目前存量的第三方支付牌照已不到240张。

业内人士普遍认为，中国第三方支付行业的野蛮生长期已经结束，监管机构对这一行业正在采取高压整顿，合规化、严监管是必然趋势。

