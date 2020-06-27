印度陆军参谋长汇报：已在中印边境作长期准备

印度陆军参谋长纳拉万（Manoj Mukund Naravane）在向印度国防部长辛格（Rajnath Singh）汇报时表示，印度军队已经在中印边境实控线做好充分准备，正在为长期活动坚守。

据《环球时报》引述印度媒体Timesnow新闻和ABP新闻报道，在评估了中印边界当前的紧张局势后，纳拉万周五（26日）向辛格简要介绍了实控线沿线的当地情况。他告诉印度国防部长辛格，军队已经在实控线做好了充分的准备，正在为长期活动做出坚守措施。

本周早些时候，在不断升温的边境紧张局势中，纳拉万对拉达克东部进行了为期两天的访问。他在那里会见了在加勒万冲突中受伤的印军士兵，并参观了前线哨所。

就在印度国防部长听取陆军司令汇报实控线沿线情况时，印度空军飞机和直升机也在列城（Leh）出动。值得注意的是，在印度军队与中国军队在边境对峙后，印度空军一直在该地区执行任务。

印度空军司令最近也访问了列城和斯利那加（Srinagar），视察了部队的准备工作。事实上，印度空军也转移了一些战斗和其他装备到前沿阵地，以协助陆军应对“来自中国的任何威胁”。

而在访问拉达克（Ladakh）地区期间，陆军司令纳拉万视察了几个前线地区，因其在最近的对峙中的表现，纳拉万向一些士兵颁发了“奖状”。纳拉万回顾了印军在四个前沿地区的战斗准备情况，并与地面指挥官举行了会谈。