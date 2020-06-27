部分美食品商据悉因中国疫情限制放弃对华出口

一个代表美国农产品种植者的行业组织周五（26日）说，中国要求海外供应商保证其运送的食品不附着冠病病毒，这导致一些发货人放弃了与中国的贸易。

据路透社报道，代表生产美国一半新鲜水果、蔬菜和果仁的公司的组织Western Growers证实，该组织的许多成员都收到了中国有关部门的此类要求。

该贸易组织负责联邦政府事务的副主席努克索（Dennis Nuxoll）说，“它正在改变我们一些种植者对该市场的反应”，“其中一些种植者将放弃出口。”

努克索说，农产品出口商担心中国当局可能会拒收易变质货物，使这些出口蒙受损失。

努克索拒绝透露哪些公司将放弃对中国的出口。

据介绍，对于中国的要求，Western Growers本周就此事向美国农业部和美国贸易代表提出投诉。

美国农业部和美国贸易代表办公室没有立即回应置评请求。

在周三的一份声明中，美国农业部和美国食品药物管理局(FDA)表示：“一些国家因冠病病毒传播而限制全球食品出口的努力，与已知的传播科学不一致。”

中国正在采取积极措施，遏制近期与北京一个食品批发市场有关的疫情复发，努力防止任何可能来自进口商品的新感染。

全球最大鸡肉和牛肉出口商JBS SA等全球肉类出口商和一些美国农产品供应商已经同意签署声明，确保他们的出口食品的安全。