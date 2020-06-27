港金管局：港银行业未来几季资产质素或转差 潜在坏帐拨备趋升

香港金融管理局周五（26日）说，监于冠病疫情爆发影响借款人的还款能力，香港银行业未来几季的资产质素或会转差，以致潜在坏帐拨备可能继续增加。金管局已要求银行秉持贷款分类标准，以能适时反映资产质素的变化。

据路透社报道，香港金管局最新季报显示，受到冠病疫情爆发及经济下滑影响，香港银行业首季的资产质素有转差迹象，但银行体系整体维持稳健，流动性及资本充裕，具强大缓冲以抵御潜在冲击。

于3月底，特定分类贷款比率及需要关注贷款比率分别微升至0.62%及1.59%。金管局指，两者以历史及国际标准计均属良好，部分反映香港银行采取审慎的信贷风险管理。

而中国大陆相关贷款的特定分类贷款比率于3月底为0.73%，较前一季的0.75%微跌。同期，信用卡贷款拖欠比率由0.25%上升至0.35%，住宅按揭贷款拖欠比率则保持稳定，仅处于0.03%。

今年首季，香港银行业存款总额维持稳定，其中港元存款及美元存款微跌0.1%。金管局说：“期内出现的波幅属正常范围，并无资金明显流出银行体系的情况。”

同期贷款总额增长2.8%，其中在香港使用的贷款增加3.2%，在香港境外使用的贷款增加1.6%，贸易融资增加6.1%。期内中国大陆相关贷款增加4.4%至4.765万亿港元，占资产总额的17.1%。