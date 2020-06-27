中国驻美使馆指责美国对中国官员实施签证限制

针对美国宣布因涉港问题对相关中国官员实施签证限制措施，中国大陆驻美使馆发言人表示，中方坚决反对美方的错误做法。奉劝美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。

据路透社报道， 中国大陆驻美使馆官网今日（27日）刊登发言人谈话说，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。中国中央政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。

发言人表示：“美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。”中国方面将继续采取坚定有力的措施，坚决维护国家主权、安全和发展利益。

美国国务卿蓬佩奥周五表示，美国将对据信对限制香港自由负有责任的中国官员实施签证限制，他没有点名所涉官员。

中国将于周日至周二（28日至30日）召开全国人大常委会会议，预计会议将通过“香港国安法”草案。香港基本法委员会副主任谭惠珠周五在一个电台节目透露，有关草案已经在香港完成谘询，预料周日起召开的全国人大常委会会议，有很大机会将表决通过。

此外，美国参议院周四通过“香港自治法案”，将对支持中国大陆限制香港自治的个人或企业实施强制性制裁，以此回应北京实施涉港国安法。议案包括对被发现与支持打击香港自治的任何人有业务往来的银行实施二级制裁，这可能会切断这些银行与美国的银行的联系，并限制它们进行美元交易。该消息令香港股市恒生指数.HSI周五受压下跌近1%，港元拆息亦走软。