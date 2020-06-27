一中国公民因窃取美国商业秘密被定罪

美国司法部星期五（6月26日）宣布，现年41岁的中国人张浩被判犯有经济间谍罪、窃取商业秘密罪和共谋罪。

据美国之音报道，做出这一裁决的联邦地区法官达维拉( Edward J. Davila）认定，张某是为了中国的利益而窃取商业秘密的。

司法部在一份声明中说，庭审过程中提交的证据显示，从2010年至2015年，张某合谋并确实窃取了两家公司的商业秘密。这两家公司分别是总部位于加州圣何塞和新加坡，专注于半导体设计和处理的安华高科技（Avago），以及总部位于麻萨诸塞州沃本市的高性能模拟半导体的创新制造商Skyworks。

庭审过程中提交的证据还显示，张某窃取了与无线设备性能有关的商业秘密。

负责国家安全事务的助理司法部长德默斯（John C. Demers）说：“被告与天津大学共谋，为了中国政府的利益，将包括自己雇主在内的两家美国公司的商业秘密带到中国。今天对所有指控的有罪判决，是追究一名盗取美国雇主商业秘密、试图复制公司技术并取代其市场份额的个人责任的重要一步。”

负责调查此案的美国联邦调查局特工（special agent in charge）贝内特（John F.Bennett）说：“虽然这起案件说明了少数有动机的员工可以多么容易地合谋盗用知识产权，为中国谋利，但对张的定罪应向我们的对手发出警告，联邦调查局和我们的合作伙伴仍将致力于积极调查和起诉这些罪行。”

张浩的量刑听证会定于2020年8月31日举行。