研究：冠病或可促使患者得糖尿病

越来越多的学术研究和冠病患者的临床证据表明，冠病病毒病毒会破坏人体产生胰岛素的细胞，从而令健康人患上糖尿病。

据澎湃新闻报道，知名学术杂志《自然》援引澳大利亚墨尔本莫纳什大学研究代谢性疾病学者齐梅特（Paul Zimmet）说：“如果你感染了冠病，糖尿病就是致命的。”

包括齐梅特在内的越来越多的研究人员认为，糖尿病不仅使人们更容易感染冠状病毒，而且这种病毒还可能引发某些人的糖尿病。

北京大学人民医院内分泌科主任、北京大学糖尿病中心主任纪立农教授等全球20位顶级糖尿病及内分泌领域专家组成的国际专家组，6月19日也在《柳叶刀》上发表了《新型冠状病毒感染合并糖尿病患者管理的实用性建议》。该论文称，患有冠病肺炎的老年糖尿病患者死于该疾病的风险更高。同时，冠病病毒实际上可能促使正常人成为新发糖尿病患者。

最新的线索来自于上周发表的一项小型实验室培养胰腺的实验研究，该研究表明病毒可能通过破坏控制血糖的细胞而引发糖尿病。但其他研究人员对此持谨慎态度。英国格拉斯哥大学代谢疾病研究人员萨塔尔（Naveed Sattar）认为：“我们仍需要密切关注那些有冠病病史的人的糖尿病发病率，并确定发病率是否超过预期水平。”

一项建立冠病患者糖尿病数据的库倡议正在进行中。6月早些时候，包括齐梅特在内的一个国际科学家小组建立了一个全球数据库，用于收集没有糖尿病病史或血糖控制问题的冠病和高血糖患者的信息。

德国德累斯顿技术大学的内科医生伯恩斯坦(Stefan Bornstein)参与了该数据库的建立，他说，类似关联病例开始慢慢出现。研究人员希望通过这些病例了解冠病是否会诱发糖尿病。他们想调查突然发作的糖尿病是否会在冠病患者身上变成永久性的。