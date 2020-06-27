滴滴首次面向公众开放自动驾驶服务

中国打车软件滴滴27日介绍，上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动，滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。

据澎湃新闻报道，据介绍，用户可通过滴滴应用线上报名，审核通过后，将能在上海自动驾驶测试路段，免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘体验。

现阶段，滴滴自动驾驶载人测试范围仅限于在上海开放测试道路上，路线经过汽车会展中心、办公区、地铁站、酒店等核心区域。

去年在上海举行的世界人工智能大会上，滴滴CEO程维说，希望推动自动驾驶载人测试在上海落地，并邀请普通用户参与体验，未来将更多地投入到自动驾驶公司，让普通用户在滴滴打到自动驾驶汽车。

在6月27日的试乘活动上，滴滴出行CTO兼自动驾驶公司CEO张博介绍，相比去年在封闭道路测试，滴滴自动驾驶今年可以上开放道路测试，在感知、预测、决策方面都有大幅提升，在车路协同上也做了很多努力。

为确保行程安全，自动驾驶测试车依相关规定配备了安全员，可随时接管车辆，应对突发情况。与此同时，滴滴设立了中国国内首个自动驾驶安全护航中心，能实时监控车辆、路况，并在车辆面临复杂情况时，给与协助指令，解决未来自动驾驶运营中可能出现的远程协助问题。

滴滴出行创始人兼CEO程维还表示，相信自动驾驶从技术成熟，商业成熟到法规成熟，道阻且长，至少还需要做十年持续投入的计划，但方向是明确而坚定的。程维认为，司机不会因新技术出现而消失，自动驾驶也会给网约车司机创造新的职业和岗位。

滴滴自2016年开始组建自动驾驶研发团队，目前中美两地已有近400人的团队。截至目前，滴滴已获得北京、上海、苏州、美国加州等地路测资格，并在去年9月获得上海颁发的首批载人示范应用牌照。