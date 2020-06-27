美议员提案：让政府人员到台湾交流以强化美台关系

美国国会参、众两院跨党派的重量级议员昨日（26日）提出新法案，预计每年拨款3200万美元（4458.56万新元）供政府公务员到台湾参加两年研究交流项目，以强化美台关系并“推进美国在印太地区的价值与利益。”

据美国之音报道，该提案名为《台湾研究奖学金法案》(Taiwan Fellowship Act)，是由参议院外委会亚太小组民主党议员马基（Edward J.Markey）、外委会成员鲁比奥（Marco Rubio）、众议院外委会亚太小组主席贝拉（Ami Bera）及外委会亚太小组资深共和党议员约霍（Ted Yoho）共同提出。

议员们在一份共同声明中说，这个法案是仿效美国与日本之间成效良好的“曼斯菲尔德研究奖学金”(Mansfield Fellowship)项目，设立一个为其两年的研究交流项目，让美国政府三个分支：行政、立法及司法部门的雇员可以到台湾学习、生活与工作。在项目结束后，这些学员将可以在返回原来服务单位时“更好地推进美国在印太地区的价值与利益，特别着重于加强美国与台湾的战略伙伴关系。”

参议员鲁比奥表示，这个仿效美日曼斯菲尔德奖学金的研究项目，“将为美国推动自由开放印太地区、推进美国价值利益的努力加分。”