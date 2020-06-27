中国驻加使馆：孟晚舟事件同康明凯等案性质完全不同

在加拿大总理特鲁多公开拒绝以释放华为财务总监孟晚舟换取中方释放两名加拿大公民的建议后，中国驻加拿大使馆发言人也明确表示，孟晚舟换案件和加拿大公民被捕案的性质完全不同。

据中国驻加拿大使馆官网27日消息，中国驻加拿大使馆发言人表示，希望就两加国公民康明凯案和迈克尔案强调三点立场。

发言人的第一点立场是，中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案。经审查，加拿大籍被告人康明凯、迈克尔被中国检察机关正式起诉。二人犯罪事实清楚，证据确实、充分，不存在“任意拘押”的情况。

使馆发言人的第二点立场是，孟晚舟事件是美国为了打压中国高科技企业和华为公司而策划的一起严重政治事件。加拿大充当了美方“帮凶”，这才是“任意拘押”。

发言人表示，孟晚舟事件同康明凯案、迈克尔案的性质完全不同。中国外交部发言人6月24日在回答美国记者关于孟晚舟事件和康明凯案、迈克尔案的提问时，引述了康明凯妻子的话。但加拿大媒体故意把康明凯妻子的话报道为发言人的表态，并声称中方将孟晚舟事件与康明凯案、迈克尔案相联系。这种作法严重误导公众。

使馆发言人的第三点立场是，中国再次敦促加方停止就康明凯、迈克尔案发表不负责任的言论，同时敦促加方反省自身在孟晚舟事件上的错误，停止政治操弄，立即释放孟晚舟。

中国外交部发言人赵立坚24日在记者会上表示，关于孟晚舟事件，中方的立场是明确的，这是一起严重的政治事件。即使按加方所说这是一起司法案件，正如康明凯妻子所说的，“加司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟案的引渡程序，”这说明加拿大政府在孟晚舟事件上是可以根据自己的法律秉公执法的。中国再次敦促加方立即释放孟晚舟。

加拿大总理特鲁多周四公开拒绝了以释放华为财务总监孟晚舟换取中方释放两名遭拘押加拿大公民的建议。特鲁多强调，这一举动将开启坏先例，而且对加拿大也会造成伤害。

据路透社报道，包括前内阁部长、外交人员等在内的约19名加拿大公众人物本周致信特鲁多，敦促加拿大政府停止对孟晚舟的引渡程序，以增加获得中方释放两名加拿大公民的可能性。