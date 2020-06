印度3000家酒店将拒绝中国公民入住

印度首都新德里的一个酒店和餐馆行业组织于本周四表示,该组织旗下的3000家酒店将不会再给任何中国公民提供住宿服务。

据环球时报引述《印度斯坦时报》报道,做出这一决定的行业组织名为“德里酒店和餐馆所有者协会”(The Delhi Hotel and Restaurants Owners Association),该组织是在印度另一个名为“全印度贸易者邦联”(the Confederation of All India Traders)的贸易行会发出了抵制中国货的呼吁后,做出的这一决定的。

该组织的秘书长古普塔(Mahendra Gupta)说,他们这么做是因为在6月15日的中印边境冲突后,当地很多酒店经营者对于“中国对待印度的方式”很愤怒,所以在“全印度贸易者邦联”决定抵制中国货后,这些酒店经营者也决定参与其中,不仅不再让其旗下的酒店购买任何中国产品,也不会再给中国人提供客房服务。

这个印度首都的酒店和餐馆行业组织据悉在新德里拥有3000家酒店和总共7.5万个客房,这些酒店基本上都是廉价酒店。不过受疫情影响,印度首都的很多酒店本身没有开业。

据报道,印度并不是中国出境游客群体的主要旅游目的地。澎湃新闻曾在2018年的一篇报道中提到,一组来自印度国家旅游部的数据显示,虽然中国在2017年时有超过1.3亿人次的出境游游客,但仅有25万人次来到了印度。