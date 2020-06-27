全球4万冠病学术文章中武汉两家医院贡献量前三

总部位于伦敦的科技公司数字科学（Digital Science）发布报告显示，截至6月1日全球已发表了4.27万篇有关冠病的学术文章，其中发表文章最多的前三名临床医院是麻省总医院、武汉大学中南医院，武汉大学人民医院。

据《健康时报》报道，数字科学发布的报告名为《冠病如何改变研究文化》（How COVID-19 is Changing Research Culture）。该报告利用多源数据，重点分析了冠病病毒相关的研究产出及区域间科研协作脉络，科研经费投入趋势以及临床试验开展情况。

该报告介绍，截至6月1日全球已经发表了42700篇有关冠病的学术文章，进行了3100项临床试验，发布了750项政策文件和超过150项科研资助项目。

其中，自2020年初开始，全球发表关于冠病文章最多的前三名临床医院是麻省总医院、武汉大学中南医院，武汉大学人民医院。

湖北省武汉市是最早报告疫情的城市，而位于武汉市的武汉大学中南医院发表文章数排名全球第二。该院院长王行环此前还担任雷神山医院院长，在其带领下，该院先后接管了武汉市第七医院、武汉客厅方舱医院，连同该院及雷神山医院。

另外，尽管美国和欧盟现在在《柳叶刀》、《新英格兰医学杂志》和《美国医学会杂志》等期刊上的出版量均超过中国，但中国受益于先发优势，研究获得了大量的引用，远超欧美。因此，尽管该领域的研究正在迅速发展，但目前仍以中国的早期出版物为基础。

不过报告同时指出，虽然国际合作的作品比例相对稳定，但迄今为止，有关冠病的绝大多数研究都是在各国内部进行的。