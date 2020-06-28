美对中国官员实施签证限制 驻港公署：停止霸凌行径

针对美国宣布将对参与削弱香港自治的现任及前任中国官员实施签证限制，中国外交部驻港公署发言人27日表示坚决反对，敦促美方立即纠正错误，停止干预香港事务和中国内政的霸凌行径。

据驻港公署官网消息，发言人指出，美方诬蔑中国中央政府“破坏”香港特区高度自治，完全是颠倒黑白、自欺欺人。没有人比中国政府更有诚意和决心全面准确落实“一国两制”，没有人比中国政府更关心香港的繁荣稳定和香港居民的民生福祉。香港国安立法是坚持和完善“一国两制”方针的重大举措，是推动香港走出乱局困境、实现长治久安的根本之策。近300万港人联署“撑国安立法”签名行动，超过128万港人参与“反对美国等外部势力干预”网上联署。随着相关立法顺利推进，香港社会正在迎来驱散阴霾再出发的曙光。

美国国务卿蓬佩奥当地时间周五（26日）发表声明指，针对被认为损害香港高度自治及香港人权、基本自由的现任及前任共产党官员，美国将对他们及其家人实施签证限制。但声明未提及具体人名，以及美国将如何移除香港的特殊贸易待遇。

发言人强调，中国政府推进香港国安立法的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

发言人重申，中方坚决反对美方拿《中英联合声明》做幌子干预香港事务。《联合声明》的核心是中国对香港恢复行使主权，随着1997年7月1日香港回归中国，包括美、英在内的外国对中国香港无主权、无治权、无监督权。

发言人正告美方，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，美方必须立即停止以任何方式干预香港事务和中国内政，否则必将遭到中方有力回击。