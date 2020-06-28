合村并居引争议 山东省委书记强调决不为村容损害农民利益

面对近期引发舆论“合村并居”争议，山东省委书记承认“工作还有很多差距”，强调决不能因为搞美丽宜居乡村建设增加农民负担，损害农民利益，对正在实施但群众意见较大的项目，一律暂停。

据观察者网报道，山东省委书记刘家义27日在一场视频会议上强调，个别地方思想认识有偏差，工作统筹衔接不够，征求群众意愿不充分，侵害群众利益问题仍然存在，有的地方工作推进存在冒进倾向，做群众工作不深不细、工作简单化。

对上述问题，他要求“要实事求是对待，认真查摆分析，逐一整改提升，切实把这项工作 更加稳妥有序、深入扎实推进下去 ”。

此前，针对“合村并居”争议，有舆论指山东多地在推进合村并居过程中出现了补偿标准只能被迫接受、大面积拆除农民房子、赶农民上楼等问题。

刘家义说， 决不能因为搞美丽宜居乡村建设增加农民负担，损害农民利益。充分听取农民意见，决不能逼迫农民同意，真正把群众说了算落到实处 。

对正在实施但群众意见较大的，一律暂停

会议还透露，山东要对优化村庄布局、建设美丽宜居乡村工作 开展“回头看”。

刘家义要求，各市、县要对本辖区美丽宜居乡村建设情况进行一次全面摸底，对存在的问题即知即改、边查边改，确保按期整改到位。

“要进一步完善村庄分类，对因人口流失严重、村庄规模小、公共基础设施差、产业发展潜力弱等原因需要搬迁的，必须进行 重新甄别审核、审批、备案，进行系统研究，稳妥有序推进 。”

刘家义提到，决不能把民心工程搞成“民怨工程”。

但刘家义也表示，总体上看： 山东省建设美丽宜居乡村工作，“ 符合乡村建设规律要求，方向是正确的，政策是妥当的，推进是有成效的 ，促进了农村生产力发展，改善了农民生活条件，提高了农民生活质量， 绝大多数群众是满意的 。”