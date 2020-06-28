黄光裕2026年后才可任高管

中国家电零售商国美创始人和大股东黄光裕日前坐牢12年后假释出狱，尽管国美官方当时未予置评，但一如往年，这个消息再度刺激了资本市场的神经，国美系个股集体大涨。

据新浪财经报道，公开资料显示，黄光裕于2010年5月以非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪被判处有期徒刑14年，并处罚金6亿元（人民币，下同，约1.18亿新元）、没收个人部分财产2亿元。后因监狱表现良好，黄光裕获得两次减刑机会，累计减刑21个月。减刑后，黄光裕应执行的刑期自2008年11月17日起至2021年2月16日止。

从二级市场的反应来看，黄光裕对于国美的重要性不言而喻，其回归后也自然是被寄予厚望。现如今黄光裕可在监狱外服满刑期，有关其能否直接走向台前的猜测便不断出现。

对此，北京市京师律师事务所律师孟博撰文表示，假释在中国刑法中是一项重要的刑法执行制度，它并不等同于刑满释放。在缓刑考验期内，黄光裕的身份依然是“犯罪分子”，不仅需要遵守法律、服从监管，还需要按规定报告活动情况，甚至会客也需遵守相关规定。

至于黄光裕在假释期间能否担任公司高管，按照《公司法》第一百四十六条，不得担任公司董事、监事、高级管理人员”的情形包括：因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。

同时，《公司法》还规定，公司违反上述规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

孟博指出，从黄光裕的罪名看，其当年所犯的是非法经营罪、内幕交易罪以及单位行贿罪。其中，内幕交易罪被规定在《刑法》分则第三章第四节破坏金融管理秩序罪中，非法经营罪被规定在《刑法》分则第三章第八节扰乱市场秩序罪中，二者都属于《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪的范畴，而单位行贿罪则属于《刑法》分则第八章贪污贿赂罪的范畴。

由此可见，身处假释考验期的黄光裕，在人身及任职方面，其实都不是绝对自由。按照相关的法律规定，黄光裕若想出任公司高管，至少需要满足“执行期满五年”这个条件，即2026年2月15日后才可任高管。

鉴于此，即便黄光裕实现了“王者归来”，却依然无法直接走向台前，更可能是以“精神领袖”的身份回归国美。