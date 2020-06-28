连续13届当选全国人大代表 申纪兰今晨逝世

据澎湃新闻报道，曾连续参与13届中国全国人大的申纪兰今天（28日）凌晨逝世，享寿90岁。

公开资料显示，申纪兰1929年12月出生，是山西平顺人，生前担任平顺县西沟村党总支副书记。

另据中国人大网介绍，申纪兰是第一届至第十三届全国人大代表。她积极维护中国妇女劳动权利，倡导并推动“男女同工同酬”写入宪法。曾荣获“全国劳动模范”“全国优秀共产党员”“全国脱贫攻坚‘奋进奖’”“改革先锋”等称号。

2018年12月18日，中共党中央、中国国务院授予申纪兰改革先锋称号，颁授改革先锋奖章。2019年9月17日，中国国家主席习近平签署主席令，授予申纪兰“共和国勋章”。

申纪兰曾在2010年表示自己非常拥护共产党，直言：“当代表就是要听党的话，我从来没有投过反对票。”

这番言论引起广泛的社会争论，申纪兰也被部分网民戏称为“举手机器”、“人大活化石”。她在2011年回应称，作为人民代表大会制度的见证人，内心拥护的事，她就赞成，不拥护的，她就不投票。

隔年，据《南方都市报》报道，申纪兰不上网，也不明白互联网是怎么回事，但对互联网有些意见，认为“网也应该有人管……咱要按照原则去弄，不要好的弄成坏的了”。

基于这种想法，她在2012年的“两会”上提交建议的主题为“文化改革也要政治挂帅”。

此前曾有海外媒体转发申纪兰躺在病床上的照片，指她已经病危。